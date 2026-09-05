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Царьград

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Что с бензином в Москве 5 сентября: цены на АЗС, исчезновение очередей и жалобы на "Евро-3"

Что с бензином в Москве 5 сентября: цены на АЗС, исчезновение очередей и жалобы на "Евро-3"

Цены на бензин в Москве 5 сентября стабилизировались, а очереди на АЗС практически исчезли.По состоянию на утро 5 сентября 2026 года дефицит топлива в Московском регионе полностью отступил.

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