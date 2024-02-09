В школе №2 города Миллерово почтили память маршала Ефимова

В канун 101-ой годовщины со дня рождения нашего знаменитого земляка Александра Николаевича Ефимова в школе № 2, которую окончил будущий Маршал в 1940 году, прошел цикл мероприятий, посвященных этому событию.
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