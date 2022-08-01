Крупная победа «Спартака» и достижение Промеса, ЦСКА потерял очки, новый трофей Месси в «ПСЖ», Роналду вернулся в состав «МЮ», Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии и другие новости

1. «Спартак» прям радует на старте сезоне – в первом домашнем матче разгромлен «Оренбург» (4:1). Красно-белые так хорошо не начинали чемпионат четыре года.
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