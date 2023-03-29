Великая украинская безысходность

Слышали, наверное, о притче про слепцов и слона, когда слепые ощупывали разные части слона, описывая при этом совершенно разные впечатления, и спорили друг с другом на предмет изучаемого объекта? Так вот, проводя некоторую параллель с той историей, можно твёрдо заявить, что с какой стороны ни начни ощупывать Украину — всюду окажется одна сплошная задница, которая постепенно приходит всему тамошнему режиму, а заодно и населению, оболваненному и ограбленному.