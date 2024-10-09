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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «Саксофонист Бутман как-то сказал: «Если у тебя нет хейтеров, это повод задуматься, насколько правильно ты живешь!»

Ранее главный тренер СКА после игры с «Локомотивом» (4:3 ОТ) выразил недовольство тем, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем: «Не должно быть дискриминации по национальному признаку.

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