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Царьград

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Учителя Курганской области получили премии по 200 тысяч рублей

Учителя Курганской области получили премии по 200 тысяч рублей

Семь преподавателей Курганской области стали лауреатами премий за достижения в педагогике, получив по 200 тысяч рублей.

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