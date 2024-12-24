Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26242 и 26247 - основные события 25 декабря

В среду, 25 декабря, совет директоров «Газпрома» проведет заседание, в повестке которого три вопроса: об утверждении плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов на 2025 год; о газификации Мурманской области; о внесении изменений в положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и компаний группы «Газпром».