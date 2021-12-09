Байден 9 декабря обсудит российско-украинские отношения с Зеленским и «бухарестской девяткой»

Президент США Джо Байден 9 декабря проведет телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также обсудит с лидерами стран «Бухарестской девятки» состоявшуюся во вторник онлайн-встречу с российским президентом Владимиром Путиным.