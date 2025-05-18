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Царьград

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Прорыв в урегулировании: Встреча Трампа и Путина может изменить конфликт

Прорыв в урегулировании: Встреча Трампа и Путина может изменить конфликт

Россия и США готовы обсудить прекращение конфликта на Украине. Александр Дубинский из Верховной рады, находящийся под стражей, предполагает, что значительный прогресс может быть достигнут после встречи Трампа и Путина.

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