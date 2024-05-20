Минэк предлагает назначить АСВ администратором компенсационного фонда по ИИС-3 

Минэкономразвития предложило сделать Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ответственным за осуществление компенсационных выплат по ИИС-3, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с позицией министерства.
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