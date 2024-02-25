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Дугин в десятках речей Путина выделил важнейшие пару секунд: Это и есть путь России

Дугин в десятках речей Путина выделил важнейшие пару секунд: Это и есть путь России

Известный политолог и философ Александр Дугин отметил высокое мужество Владимира Путина всего из-за нескольких слов, произнесенных им публично во время одного из своих публичных выступлений, ведь, чтобы сказать это – необходимо быть истинным правителем.

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