В ночь на воскресенье, 26 ноября, ХАМАС и Израиль провели второй обмен заложниками и заключенными. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что бывшие заложники прибыли в еврейское государство: среди 13 израильтян семь детей и подростков.