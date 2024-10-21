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Царьград

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Челябинские синоптики рассказали, когда в регионе начнётся снегопад

Челябинские синоптики рассказали, когда в регионе начнётся снегопад

В сети появился актуальный прогноз погоды на неделю. Ожидается минус семь.Северо-Атлантические циклоны, проходящие вдоль арктического побережья России, будут оказывать влияние и на территорию Южного Урала.

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