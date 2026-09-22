Где в Петербурге найти квартиру за 3,6 млн рублей: реальные цены и лайфхаки

На петербургском рынке новостроек сложилась парадоксальная ситуация: продажи падают, а цены растут. По данным «Делового Петербурга», в августе 2026 года количество реализованных лотов снизилось на 25%, но средняя цена за лот выросла на 18% — до 13,5 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ирина Шихман и Ел...
- ВД Антициклон принес...
- Противопехотные м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым