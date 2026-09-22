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Где в Петербурге найти квартиру за 3,6 млн рублей: реальные цены и лайфхаки

На петербургском рынке новостроек сложилась парадоксальная ситуация: продажи падают, а цены растут. По данным «Делового Петербурга», в августе 2026 года количество реализованных лотов снизилось на 25%, но средняя цена за лот выросла на 18% — до 13,5 млн рублей.

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