Где в Петербурге найти квартиру за 3,6 млн рублей: реальные цены и лайфхаки

На петербургском рынке новостроек сложилась парадоксальная ситуация: продажи падают, а цены растут. По данным «Делового Петербурга», в августе 2026 года количество реализованных лотов снизилось на 25%, но средняя цена за лот выросла на 18% — до 13,5 млн рублей.