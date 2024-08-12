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Петербургский дневник

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В ЛДПР предложили в 50 раз увеличить штраф за слишком громкий выхлоп автомобилей

Он может вырасти с 500 до 25 тысяч рублей Координатор Московского городского отделения ЛДПР, кандидат в депутаты в Московскую городскую думу 8 созыва от ЛДПР Роман Крастелев заявил РИА Новости, что выступает с инициативой увеличить с 500 рублей до 25 тысяч рублей штраф за превышение водителями автомобилей и мотоциклов уровня шума в 96 децибел на дорогах.

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