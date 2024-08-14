Mansory представил свой очередной Rolls-Royce Dawn

Этот проект Rolls-Royce Dawn такой же эпатажный, как и многие предыдущие от знаменитого тюнера. Эпоха Rolls-Royce Dawn и Wraith закончилась для знаменитой компании, которая включилась в гонку электромобилей, выпустив Spectre.
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