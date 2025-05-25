Какое у вас чувство юмора? Проверьте себя на 10 вопросах

Вы людей насмешите в хорошем или плохом смысле? Поспешите проверить себя и свое чувство юмора! фото: фильм «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965)В этот день, 25 мая 1964 года, родился человек, который почти тридцать лет способствовал рождению тонн смеха, радости и веселья, — ведущий всенародно любимой передачи «Сто к одному» Александр Гуревич.