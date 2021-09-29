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В Киеве мужчина убил прохожего. Появилось видео

В Киеве мужчина убил прохожего. Появилось видео

В Оболонском районе Киева мужчина убил прохожего. Вот что стало известно изданию «Криминал».Как сообщают источники, на спецлинию «102» от медиков поступила информация об обнаружении на улице Дубровицкой мужчины с ножевым ранением грудной клетки.

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