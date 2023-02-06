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Губернатор турецкой провинции Кахраманмараш пока не может назвать точное число жертв землетрясения

Губернатор турецкой провинции Кахраманмараш пока не может назвать точное число жертв землетрясения

Губернатор турецкой провинции Кахраманмараш, где произошло мощнейшее землетрясение, сообщил, что точное число пострадавших от землетрясение пока невозможно назвать.

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