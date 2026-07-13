Точка зрения Автор: В. Панченко В России есть особая магия: если ты чиновник и умеешь правильно улыбаться, то даже после того как твою щедрость признают мошенничеством, тебя не уволят, а наградят званием «образцового управленца».
Бастрыкин проиграл в борьбе с Купецкой: мэр Мытищ вышла сухой из воды, раздав незаконно 24 ляма семье таджиков
Комментарии
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АТ
Алексей Тарасов
Скоты, воры, предатели и прочая мразь распустила свои щупальцы во всех клетках организма России и сейчас надо объединиться всем честным россиянам вокруг таких людей, как Бастрыкин, Белоусов, Людмила Болилая, Маргарита Симоньян и много других настоящих героев СВО ...
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4 н.
ВВ
Валентин Воробьев
А неужто губернатор посильнее самого Бастрыкина? А если нет, то я в Бастрыкине начинаю сомневаться
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4 н.
SI
Sergey Ivanov
Он что, вчера родился? Жизни не знает? Хочешь, чтобы суд в твою пользу вопрос решил- занеси кому следует! А этот чудак все про какой- то там закон....
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4 н.
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