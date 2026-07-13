Бастрыкин проиграл в борьбе с Купецкой: мэр Мытищ вышла сухой из воды, раздав незаконно 24 ляма семье таджиков

АТ Алексей Тарасов Скоты, воры, предатели и прочая мразь распустила свои щупальцы во всех клетках организма России и сейчас надо объединиться всем честным россиянам вокруг таких людей, как Бастрыкин, Белоусов, Людмила Болилая, Маргарита Симоньян и много других настоящих героев СВО ...

ВВ Валентин Воробьев А неужто губернатор посильнее самого Бастрыкина? А если нет, то я в Бастрыкине начинаю сомневаться