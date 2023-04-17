Европейские эксперты: Ростовский аэропорт Платов может остаться закрытым до 2029 года

Зарубежные аналитики считают, что воздушного сообщения на Юге России не будет ещё семь лет.Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) сделала свой прогноз на возможную дату возобновления авиасообщения на Юге России.
Зарубежные аналитики считают, что воздушного сообщения на Юге России не будет ещё семь лет.Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) сделала свой прогноз на возможную дату возобновления авиасообщения на Юге России.
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