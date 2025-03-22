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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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1.57 – ван Дейк останется в «Ливерпуле». Контракт защитника с клубом истекает этим летом

1.57 – ван Дейк останется в «Ливерпуле». Контракт защитника с клубом истекает этим летом

Букмекеры уверены, что Вирджил ван Дейк останется в «Ливерпуле». Ранее некоторые СМИ сообщали, что нидерландский защитник ведет переговоры с «ПСЖ» о переходе.

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