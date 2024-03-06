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Слезы украинки, работавшей во Франции посудомойкой. "Мы никому там не нужны"

Слезы украинки, работавшей во Франции посудомойкой. "Мы никому там не нужны"

Нынешние украинские законы - это что-то из разряда фельетонов "Квартала-95", или картины, как запорожские казаки писали письмо турецкому султану.

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