Трамп призвал Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана – Axios

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начать вывод войск из Сирии и Ливана во избежание дальнейшей эскалации в регионе, сообщает портал Axios.
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