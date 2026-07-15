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Трамп призвал Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана – Axios

Трамп призвал Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана – Axios

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начать вывод войск из Сирии и Ливана во избежание дальнейшей эскалации в регионе, сообщает портал Axios.

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