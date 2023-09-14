На Камчатке сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконной добыче красной икры

«В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2023» сотрудниками полиции Мильковского Межмуниципального Отдела МВД России совместно с инспекторами Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству задержаны двое мужчин, которые подозреваются в незаконном вылове водных биологических ресурсов.