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Учитель из Ишима, которую заставили уволиться из-за откровенных фото, обратилась в прокуратуру

Учитель из Ишима, которую заставили уволиться из-за откровенных фото, обратилась в прокуратуру

Она в сложившейся ситуации винит общественника, который разместил ее снимки в соцсетях На странице девушки нет обнаженных фото.

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Комментарии
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ольга
Сама виновата, пришла в школу, выбери другое  хобби
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15 час.
Jolie
ну это &quot;перебор&quot;..согласна...не учитель это, а сотрудник другой организации.  НЕ ПОЗОРЬТЕ профессию, люди.
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13 час.
Элеонора Коган
Могла бы в школу не так откровенно одеваться. Это всё-таки школа. Конечно же, позорить её на весь город было ни к чему.
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53 мин.

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