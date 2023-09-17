Учитель из Ишима, которую заставили уволиться из-за откровенных фото, обратилась в прокуратуру

ну это "перебор"..согласна...не учитель это, а сотрудник другой организации. НЕ ПОЗОРЬТЕ профессию, люди.

Элеонора Коган

Могла бы в школу не так откровенно одеваться. Это всё-таки школа. Конечно же, позорить её на весь город было ни к чему.