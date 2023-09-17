Учитель из Ишима, которую заставили уволиться из-за откровенных фото, обратилась в прокуратуру
Она в сложившейся ситуации винит общественника, который разместил ее снимки в соцсетях
На странице девушки нет обнаженных фото.
Комментарии
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Сама виновата, пришла в школу, выбери другое хобби
ну это "перебор"..согласна...не учитель это, а сотрудник другой организации. НЕ ПОЗОРЬТЕ профессию, люди.
Могла бы в школу не так откровенно одеваться. Это всё-таки школа. Конечно же, позорить её на весь город было ни к чему.
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