Минфин США не исключил смягчения санкций против России ради мира на Украине

Санкционная политика в отношении России будет зависеть от ее действий Министр финансов США Скотт Бессент допустил возможность смягчения антироссийских санкций, включая возвращение российских банков к системе SWIFT, с целью урегулирования украинского конфликта.
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