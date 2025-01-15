Кого играет Кидман В фильме «Малышка» Халины Рейн у Роми (Николь Кидман), казалось бы, есть все: горячий муж (Антонио Бандерас), двое детей, недвижимость, успешный бизнес в сфере робототехники и сотрудники, которые ею восхищаются.