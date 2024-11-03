Украинский фронт, 2 ноября, главное за сутки: ВСУ готовы откатиться аж к Днепропетровску

Андрей Захарченко 2 ноября 2024 г., 8:22 993-й день СВО. Мы продавливаем все фронты СВО, Зеленский собрался арестовывать Ким Чен Ына В течение минувших суток наши войска наносили удары по различным объектам и инфраструктуре ВСУ в разных районах Украины.