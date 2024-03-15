Ща ка-а-ак грохнемся! Яма для мировой экономики прямо под ногами.

Секушин Леонид

Собой надо заниматься, собой! У себя атомные станции строить! Газ перерабатывать! Нефть перегонять! Хватит гнать на экспорт дешёвое сырьё! И вкладываться, вкладываться, вкладываться в своё производство, здравоохранение, науку! Валюта нужна только тем, кто рассчитывает хорошо за бугром пожить. Один хрен, нам теперь за эти фантики евжопейцы ничего не продают!