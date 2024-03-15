2 июня 2023 Скачет ковбой на лошади. Впереди яма.— Я ковбой, я перепрыгну.Перепрыгнул, скачет дальше.
Ща ка-а-ак грохнемся! Яма для мировой экономики прямо под ногами.
Комментарии
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Секушин Леонид
Собой надо заниматься, собой! У себя атомные станции строить! Газ перерабатывать! Нефть перегонять! Хватит гнать на экспорт дешёвое сырьё! И вкладываться, вкладываться, вкладываться в своё производство, здравоохранение, науку! Валюта нужна только тем, кто рассчитывает хорошо за бугром пожить. Один хрен, нам теперь за эти фантики евжопейцы ничего не продают!
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5 час.
Виктор Горшков
Все зависит по цепочке: президент - центробанк - совет федерации - госдума. А еще лучше Госплан на шестилетний срок президента.
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5 час.
Людмила Фирстова
Секушин Леонид, для того, чтобы вкладывать и строить нужны деньги..именно от продажи энергоносителей Россия имеет наибольший доход. Сроится много производственных предприятий, на нашем сайте много информации об этом
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4 час.
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