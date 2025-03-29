США потребовали от французских компаний отказаться от политики инклюзивности

Посольство США призвало компании из Франции свернуть программы инклюзивности Посольство США в Париже обратилось к нескольким крупным французским компаниям с «настоятельным призывом» отказаться от политики разнообразия и инклюзивности, угрожая в противном случае проблемами с доступом на американский рынок.