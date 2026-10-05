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Новости Липецка

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Минцифра обсуждает плату за международный трафик свыше 50 Гб

Минцифра обсуждает плату за международный трафик свыше 50 Гб

Плата может взиматься за использование более 50 Гб международного трафика в сетях 5G, но технически реализовать это сейчас невозможно, так как трафик 5G идет через LTE-сети.

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