Минцифра обсуждает плату за международный трафик свыше 50 Гб

Плата может взиматься за использование более 50 Гб международного трафика в сетях 5G, но технически реализовать это сейчас невозможно, так как трафик 5G идет через LTE-сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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