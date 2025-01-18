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Мода и Шоу-бизнес

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Розэ из BLACKPINK прокомментировала отношения С Джейденом Смитом под детектором лжи

Розэ из BLACKPINK прокомментировала отношения С Джейденом Смитом под детектором лжи

Действительно ли актер является тем токсичным и ревнивым парнем, о котором пела к-поп исполнительница? В декабре прошлого года Розэ из южнокорейской группы BLACKPINK выпустила новую песню под названием «Toxic Till the End», в котором рассказывала о бывших токсичных отношениях, когда-то сломавших ее.

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