Розэ из BLACKPINK прокомментировала отношения С Джейденом Смитом под детектором лжи

Действительно ли актер является тем токсичным и ревнивым парнем, о котором пела к-поп исполнительница? В декабре прошлого года Розэ из южнокорейской группы BLACKPINK выпустила новую песню под названием «Toxic Till the End», в котором рассказывала о бывших токсичных отношениях, когда-то сломавших ее.