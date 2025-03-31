Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 989 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна
    Кода эта дрянь исчезнет с лица Земли???Билл Гейтс уверен...
  • Леонид Руси
    Нет, они просто всегда бычат... раскидывают рогами всех кто попадается на пути...Медведев уличил Г...
  • Eduard
    Всё в страну,где их самолет сбили приезжают!В Киев прибыли сп...

У 0,4% опрошенных россиян пока нет туалета дома

У 0,4% опрошенных россиян пока нет туалета дома

Недавнее исследование Росстата, проведённое в мае-июне 2024 года путём опроса 60 000 домохозяйств по всей России, выявило значительное улучшение санитарно-гигиенических условий проживания граждан за последние два года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх