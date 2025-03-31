У 0,4% опрошенных россиян пока нет туалета дома

Недавнее исследование Росстата, проведённое в мае-июне 2024 года путём опроса 60 000 домохозяйств по всей России, выявило значительное улучшение санитарно-гигиенических условий проживания граждан за последние два года.
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