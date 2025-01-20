Почему автомобилисты выбирают гидрокрекинговые моторные масла

Одним из таких является производство гидрокрекинговых моторных масел по последним технологиям. Генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец рассказал онлайн-журналу «Энергия+», как производят такие масла и в чем их преимущества.
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