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Царьград

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Bloomberg: В КНР шестилетняя участница генной терапии умерла

Bloomberg: В КНР шестилетняя участница генной терапии умерла

В Шанхае в марте 2025 года шестилетняя девочка скончалась после клинических испытаний генной терапии из-за иммунной реакции.

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