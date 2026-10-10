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Царьград

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Федотов привёл Россию к победе на "Мемориале Дениса Тена"

Федотов привёл Россию к победе на "Мемориале Дениса Тена"

Русский фигурист Арсений Федотов выиграл "Мемориал Дениса Тена" среди юниоров, набрав 251,68 балла. В тройку лидеров также вошли Александр Чмиль и Глеб Ковтун.

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