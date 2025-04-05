Обманутые надежды: Швецию заполонили украинские проститутки обоих полов

Украинцы в Швеции вышли на первое место по заражению жителей этой страны ВИЧ. Одно из объяснений этого «рекорда» заключается в том, что немалое количество украинцев обоих полов занимаются в Швеции проституцией.
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