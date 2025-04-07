Большая белая акула пробила клетку дайвера в Тихом океане

Исследователь Джими Партингтон едва не погиб в Тихом океане. Худший сценарий стал реальностью, когда большая белая акула пробила прозрачный бокс из плексигласа, и между британцем и кровожадной хищницей не осталось ничего.
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