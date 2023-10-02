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Полянский: решение по Украине путем переговоров в ООН не обсуждается

Полянский: решение по Украине путем переговоров в ООН не обсуждается

Страны ООН не поднимают вопроса мирного урегулирования украинского кризиса. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский в интервью газете «Известия».

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