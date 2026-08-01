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Обида длиною в жизнь: почему Наталья Гундарева посчитала предательством брак своего лучшего друга Александра Фатюшина

Обида длиною в жизнь: почему Наталья Гундарева посчитала предательством брак своего лучшего друга Александра Фатюшина

На театральной свадьбе Александра Фатюшина и Елены Мольченко поздравление Натальи Гундаревой прозвучало натянуто и почти угрожающе: «Ну, надеюсь, Саша нас не подведёт».

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