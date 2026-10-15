В пятницу, 16 октября, на Сахалине сохранится прохладная и ветреная погода. В северных и центральных районах ночью пройдут умеренные осадки, днем их интенсивность местами уменьшится.
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