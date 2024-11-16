9 добротных фильмов со зрелыми героинями, от которых невозможно оторваться

Истории героинь, у которых за плечами большой жизненный багаж, могут быть невероятно вдохновляющими. Мы собрали фильмы про сильных женщин, которые не показывают зрителям лощеную картинку, а откровенно рассказывают о болях и радостях героинь, отношениях с детьми, мужчинами и со своим меняющимся телом.
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