Выросший в Свердловской области космонавт Андрей Федяев, который 10 октября вернулся на Землю после 8 месяцев на МКС, сравнил планету Земля с кораблем, а людей – с его экипажем.
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