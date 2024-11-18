Нужное оружие на ненужные недра: у Зеленского пишут план, как продаться с потрохами Трампу

Новости из Украины одна прекраснее другой. На фоне вала публикаций в западной прессе об унынии, охватившем украинское общество, Банковая решила, что самое время подбросить в бурлящий гневом и разочарованием котел дровишек энтузиазма.
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