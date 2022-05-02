Porsche с очень ярким салоном, принадлежавший премьер-министру Кувейта

Если бы у вас был доступ к практически неограниченному богатству и вы бы хотели купить Porsche 911 Turbo S 993-го поколения, как бы вы персонализировали его? Например, бывший премьер-министр Кувейта заказал себе Turbo S с очень странным салоном.
Если бы у вас был доступ к практически неограниченному богатству и вы бы хотели купить Porsche 911 Turbo S 993-го поколения, как бы вы персонализировали его? Например, бывший премьер-министр Кувейта заказал себе Turbo S с очень странным салоном.
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