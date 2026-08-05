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Удаление приложений с Android не удаляет все данные

Удаление приложений с Android не удаляет все данные

В качестве наглядного примера была приведена популярная игра Call of Duty: Mobile. После стандартного удаления игры на устройстве осталось около 1,5 гигабайта служебных файлов, которые штатными средствами операционной системы не обнаруживаются и не удаляются.

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