Адыгея развивает деловые отношения с Китаем

В рамках развития российско-китайских отношений Адыгея налаживает деловые связи с Китаем. С этой целью по поручению Главы РА Мурата Кумпилова делегация Адыгеи с 6 по 10 апреля побывала в Китайской Народной Республике.
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