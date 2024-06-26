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Мэт Ишбия: «Финикс» любит Кевина Дюрэнта, а Кевин Дюрэнт любит «Финикс»

«Нет ничего лучше вечера драфта НБА. Все говорят о скандалах и сюжетных линиях, что-то правда, а что-то нет.

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