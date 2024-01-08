Дестабилизация обстановки в России перед выборами президента

Людмила Лиханова

Только дурак не понимает ПОЧЕМУ имам в кандидатах: у нас ВСЕ могут выдвигаться и никто не ущемляет права мусульман. Но...он - явно для показа т.к. не имеет шансов, но фон соблюден. Как и остальные. Ну подрастащут немного прОцентов голосов примерно 5-7% все скопом, но это уже их проблемы.