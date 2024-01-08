ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 965 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Дестабилизация обстановки в России перед выборами президента

Дестабилизация обстановки в России перед выборами президента

Виктор Анисимов  В связи с проводимой Россией на территории Украины СВО, мы как то немного подзабыли о беглой оппозиции находящейся за рубежом и активно гадящей на Россию, и на деньги спецслужб Запада спонсирующую российскую оппозицию активно вкючившуюся в предвыборную президентскую гонку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
Ответить
33 мин.
Людмила Лиханова
Плохо живешь, провокатор* Пишешь ну прям по вражеской методичке: чуточку правды, а остальное - провокация. Отдаю данные в ФСБ. Будешь в базе данных
Ответить
31 мин.
Людмила Лиханова
Только дурак не понимает ПОЧЕМУ имам в кандидатах: у нас ВСЕ могут выдвигаться и никто не ущемляет права мусульман. Но...он - явно для показа т.к. не имеет шансов, но фон соблюден. Как и остальные. Ну подрастащут немного прОцентов голосов примерно 5-7% все скопом, но это уже их проблемы.
Ответить
27 мин.

Картина дня

наверх