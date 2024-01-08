Виктор Анисимов В связи с проводимой Россией на территории Украины СВО, мы как то немного подзабыли о беглой оппозиции находящейся за рубежом и активно гадящей на Россию, и на деньги спецслужб Запада спонсирующую российскую оппозицию активно вкючившуюся в предвыборную президентскую гонку.
Дестабилизация обстановки в России перед выборами президента
Комментарии
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Людмила Лиханова
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33 мин.
Людмила Лиханова
Плохо живешь, провокатор* Пишешь ну прям по вражеской методичке: чуточку правды, а остальное - провокация. Отдаю данные в ФСБ. Будешь в базе данных
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31 мин.
Людмила Лиханова
Только дурак не понимает ПОЧЕМУ имам в кандидатах: у нас ВСЕ могут выдвигаться и никто не ущемляет права мусульман. Но...он - явно для показа т.к. не имеет шансов, но фон соблюден. Как и остальные. Ну подрастащут немного прОцентов голосов примерно 5-7% все скопом, но это уже их проблемы.
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27 мин.
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